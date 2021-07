Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Gefährliche Körperverletzung in Ganderkesee +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 22. Juli 2021, um 15:30 Uhr griffen drei bislang unbekannte Täter einen Mann in der Stedinger Straße in Ganderkesee an. Nach der Tat flüchteten die Männer mit einem PKW in unbekannte Richtung. Durch den Angriff wurde der 47-jährige Oldenburger leicht verletzt. Er wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder dem PKW machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/9410 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell