POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Hausfriedensbruch in Wildeshausen +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Bereits am Samstag, 19. Juni 2021, kam es zu einem Hausfriedensbruch in der Sonnenstraße in Wildeshausen.

Als der 48-jähriger Bewohner des Hauses gegen 3:40 Uhr aufwachte, musste er feststellen, dass sich in seiner Wohnung ein ihm fremder Mann aufhielt. Skurrilerweise war dieser Mann mit einem rosafarbenen Einteiler bekleidet. Der unbekannte Mann gelang vermutlich durch die nicht verschlossene Haustür in die vier Wände des 48-Jährigen. Nach mehrmaliger Aufforderung verließ der Mann schlussendlich das Haus.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

- circa 25-30 Jahre alt

- etwa 1,75 Zentimeter groß bei schlanker Statur

- rosa Einteiler

- dunkle Umhängetasche

- helle Sportschuhe

- zum Zopf gebundene, dunkle Haare, die an den Seiten etwas herausfielen

- der deutschen Sprache anscheinend nicht mächtig

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Mann oder auf dessen Aufenthaltsort geben können. Hinweise werden von der Polizei Wildeshausen, unter der Telefonnummer 04431/941-0, entgegengenommen.

