Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 22. Juli 2021, gegen 21:10 Uhr, ereignete sich in Nordenham ein Verkehrsunfall, bei dem der alleinbeteiligte PKW-Fahrer schwer verletzt wurde. Ein 30-jähriger Mann aus der Gemeinde Stadland befuhr die Burhaver Straße von Waddens in Richtung Nordenham. In der Ortsdurchfahrt Schweewarden kam er mit seinem PKW Ford nach rechts von der Fahrbahn ab. Der PKW kollidierte mit einer Grundstücksmauer. Durch den Aufprall erlitt der Mann schwere Verletzungen und wurde mittels eines Rettungswagens in das Krankenhaus Nordenham verbracht. Der PKW musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Sachschäden an dem Fahrzeug und an der Grundstücksmauer belaufen sich auf circa 10.000 Euro.

