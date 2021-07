Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht auf Wirtschaftsweg

Edesheim (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat am Samstag, 10.07.2021 zwischen 08:30 Uhr und 10:00 Uhr den Pkw VW eines 70-jährigen Südpfälzers beschädigt. Der VW war im Weinberg entlang eines Wirtschaftsweges in Edesheim zwischen der L516 und der Ruprechtstraße abgestellt. Bei dem Unfallverursacher könnte es sich um ein land- oder forstwirtschaftliches Fahrzeug gehandelt habe, da die gesamte rechte Seite des Pkws eingedellt wurde. Der unbekannte Fahrer setzte nach dem Unfall seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand ein Schaden in Höhe von 2500 EUR. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter Tel: 06323-9550 oder per Email piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

