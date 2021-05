Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Wietze - Blitzanlage aufgebrochen und Messeinheit mitgenommen

Celle (ots)

In der Nacht zu Montag brach ein bislang unbekannter Täter den Schaltkasten einer Geschwindigkeitsüberwachungsanlage an der B 214 zwischen Wietze und Ovelgönne auf. Anschließend wurde die Messeinheit gewaltsam entfernt und entwendet. Polizeibeamte fanden die beschädigte Messeinheit im Nahbereich im Wald. Offensichtlich hatte jemand, der zuvor geblitzt worden war, keine Interesse daran ermittelt zu werden und deshalb versucht, seine Spuren zu löschen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Hinweise von Zeugen, denen in der Nacht zu Montag in Höhe des Forsthauses Blum auf der B 214 etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wietze zu melden unter Telefon 05146/98623-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell