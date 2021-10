Polizei Bielefeld

POL-BI: Reifen im Stadtgebiet zerstochen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Heepen / Mitte / Windflöte / Brackwede - Mehrere Bielefelder meldeten der Polizei Sachbeschädigungen an ihren Pkw durch zerstochene Reifen. Die Polizei sucht Zeugen.

An einem VW Polo und einem Opel Adam in der Heeper Straße, in Höhe Salzufler Straße, war jeweils ein Reifen platt. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitag, dem 22.10.2021, gegen 20:30 Uhr, und Samstag, den 23.10.2021, gegen 02:30 Uhr.

In der Gutenbergstraße, Höhe Wittekindstraße, wurde ein Citroen C1 beschädigt. Die Sachbeschädigung wurde im Zeitraum von Sonntag, 17.10.2021, gegen 19:30 Uhr, und Montag, 18.10.2021, gegen 12:30 Uhr, begangen.

Im Primelweg beschädigte eine unbekannte Person einen 3er BMW und einen Ford Transit Custom. Der Tatzeitraum liegt zwischen 18:00 Uhr am Donnerstag, 21.10.2021, und 07:00 Uhr am Freitag, 22.10.2021.

Des Weiteren wurde ein Golf 4 in der Duisburger Straße, Höhe Südring, beschädigt. Unbekannte schlugen Scheiben ein und zerstachen Reifen. Der Tatzeitraum liegt zwischen 23:00 Uhr am Freitag, 22.10.2021, und 06:00 Uhr am Samstag, 23.10.2021. Ein Zeuge gab gegenüber dem Halter an, dass das Fahrzeug von vier Personen beschädigt wurde, die mutmaßlich in einem 5er BMW flüchteten. Der Zeuge blieb nicht am Tatort und wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen bei dem zuständigen Kriminalkommissariat 16 unter 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell