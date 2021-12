Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Wohnungseinbruch - Schmuck und Bargeld entwendet

Kamen (ots)

Bisher unbekannte Einbrecher haben sich am Sonntag (05.12.2021) in der Zeit zwischen 12 Uhr und 18 Uhr Zutritt zu einem Reihenhaus auf der Lüner Höhe verschafft. In Haus durchsuchten die sämtliche Räume nach Wertgegenständen.

Nach ersten Feststellungen entwendeten die Täter Schmuck und Bargeld.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220 oder 921 0.

