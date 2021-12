Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Zwei Täter bedrohen Mann mit Pistole und rauben ihn aus - Polizei sucht Zeugen

Unna (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter haben am Sonntagabend (05.12.2021) einen 38-jährigen Mann in Unna mit einer Pistole bedroht und ausgeraubt. Laut des Geschädigten haben sich zur Tatzeit mehrere Personen in der Nähe befunden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Der Geschädigte war gegen 20.10 Uhr auf der Holbeinstraße in Höhe des Klinikums unterwegs, als zwei Männer auf ihn zukamen, ihn mit einer Pistole bedrohten und von ihm Handy, Rucksack sowie Portemonnaie forderten. Ein Täter entriss ihm den Rucksack. Als der Geschädigte laut um Hilfe schrie, flüchteten die beiden Männer von der Dürerstraße über das Krankenhausgelände.

Der Geschädigte beschrieb die zwei Täter wie folgt:

1. Täter:

- ca. 180 cm - schlanke, sportliche Statur - mittelgraue Baseball-Cap - blaue Jeansweste - grauer Pullover - Jeanshose - schwarzer Mundschutz

2. Täter:

- ca. 170 cm - schlanke, sportliche Statur - mittelblonde, glatte, kurze Haare (etwa 3 cm lang) - schwarzer Pullover - schwarzer Mundschutz

Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Unna rund um die Uhr unter der Rufnummer 02303-921 3120 entgegen.

