Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Pedelec-Fahrerin bei Unfall schwer verletzt

Kamen (ots)

Am 04.12.2021 (Sa.), gegen 16:45 Uhr, befuhr eine 31-jährige Pedelec-Fahrerin aus Kamen die Südkamener Straße in westliche Fahrtrichtung. An der Kreuzung zur Dortmunder Allee missachtete sie die Vorfahrt einer 55-jährigen Kamenerin, welche mit ihrem Pkw die Dortmunder Allee in nördlicher Fahrtrichtung befuhr. Es kam zur Kollision, bei der sich die Pedelec-Fahrerin schwer verletzte. Am Pkw entstand Sachschaden. Die Pedelec-Fahrerin wurde mittels RTW in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell