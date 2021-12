Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Verkehrsunfall mit Personenschaden - 1 Person nach Frontalzusammenstoß tödlich verletzt, 3 weitere teilweise schwer verletzt

Bergkamen (ots)

Am 03.12.2021 (Fr.), gegen 23.30 Uhr, befuhr ein 25jähriger Fahrzeugführer aus Kamen mit seinem VW Scirocco die Fritz-Husemann-Straße in Bergkamen in Fahrtrichtung Bergkamen-Oberaden. Er beabsichtigte nach links in die August-Bebel-Straße einzubiegen. Hierbei kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem 23-jährigen Fahrzeugführer aus Kamen, welcher mit seinem Ford Fiesta die Fritz-Husemann-Straße in entgegengesetzter Fahrtrichtung befuhr. Durch die Wucht des Zusammenpralls kam der Scirocco von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Ford Fiesta prallte ebenfalls gegen einen Baum, überschlug sich und kam schließlich auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der 25jährige Fiesta Fahrer, sowie sein 31jähriger Beifahrer aus Bergkamen wurden im Fahrzeug eingeklemmt. Sie mussten durch die eingesetzte Feuerwehr geborgen werden. Der 31jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der 25jährige Fahrzeugführer wurde schwerst verletzt einem Krankenhaus zugeführt. Es besteht Lebensgefahr. Der 23jährige Fahrzeugführer des VW Scirocco wurde leicht verletzt, sein 23jähriger Beifahrer aus Lünen musste schwerverletzt einem Krankenhaus zugeführt werden. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste die Fritz-Husemann-Straße komplett für etwa 6 Stunden gesperrt werden. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell