Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Wohnungseinbruch - Terrassentür aufgehebelt

Unna (ots)

Am 03.12.2021 (Fr.), in der Zeit zwischen 17.00 und 19.00 Uhr, drangen bislang Unbekannte in eine Doppelhaushälfte in der Carl-Zuckmayer-Straße in Unna ein. Es wurde die Terrassentür aufgehebelt. Ob etwas entwendet wurde, konnte bislang noch nicht ermittelt werden. Relevante Hinweise erbittet die Polizei in Unna unter 02303-921-3120 oder 921-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell