Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Wohnungseinbruch - Wohnung durchsucht

Kamen (ots)

Am 03.12.2021 (Fr.), in der Zeit zwischen 08.00 und 18.20 Uhr, drangen bislang Unbekannte in eine Wohnung in der Straße Altenmethler in Kamen ein. Es wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen und die Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, konnte bislang nicht ermittelt werden. Relevante Hinweise erbittet die Polizei in Kamen unter 02307-921-3220 oder 921-0.

