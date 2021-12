Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person - Fahrerin prallte bei Glatteis gegen Baum

Bönen (ots)

Eine 19-jährige Bönenerin fuhr am Donnerstagabend (02.12.2021) gegen 21.45 Uhr auf der Hammer Straße aus Richtung Werver Mark kommend. Kurz hinter der Sesekebrücke verlor sie auf glatter Fahrbahn plötzlich die Kontrolle über ihren PKW, rutschte nach links in den Straßengraben und prallte dort gegen einen Baum.

Schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. An dem nicht mehr fahrbereiten Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Hammer Straße in beide Richtungen gesperrt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell