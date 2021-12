Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte- Verkehrsunfall mit einer verletzten Person - Fußgänger angefahren

Schwerte (ots)

Am Donnerstag (02.12.2021) fuhr gegen 16.45 Uhr ein 82-jähriger Schwerter auf der Schützenstraße in Richtung Innenstadt. Den Kreisverkehr Grünstraße/Konrad-Zuse-Straße wollte er an der Ausfahrt Schützenstraße wieder verlassen, übersah dabei aber einen 58-jährigen Plettenberger, der sich auf dem dortigen Zebrastreifen befand. Der PKW traf den Mann, der daraufhin zu Boden stürzte.

Der Fußgänger wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Eine Beschädigung am PKW war nicht festzustellen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell