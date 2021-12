Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kreis Unna - Polizei warnt vor Taschendieben in der Vorweihnachtszeit

Kreis Unna (ots)

Wie in jedem Jahr verzeichnet die Kreispolizeibehörde Unna jetzt in der Vorweihnachtszeit vereinzelte Fälle von Taschendiebstählen im Kreis Unna. Die Täter schlagen hauptsächlich in Geschäften, Supermärkten, Cafés, Bäckereien, Restaurants sowie auf den Wochen- und Weihnachtsmärkten zu. In der Regel gehen sie arbeitsteilig in Teams vor, wenden Tricks an und werden in einem selbst verursachten Gedränge aktiv.

Im Rahmen der Ordnungspartnerschaftsstreifen mit den Kommunen im Kreis Unna zeigen Polizei und Ordnungsämter jetzt in der Vorweihnachtszeit verstärkte Präsenz in den Innenstädten.

Hier folgen polizeiliche Präventionshinweise, wie Sie sich vor Taschendieben schützen:

- Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. - Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. - Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab. - Wenn Sie verdächtige Personen beobachten, informieren Sie umgehend die Polizei unter 110.

