Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fußgängerin beim ausparken übersehen

Dierdorf (ots)

Am Mittwochvormittag übersah eine PKW Fahrerin beim rückwärts ausparken aus ihrer Hofeinfahrt in der der Pfarrstraße in Dierdorf eine 58 - jährige Fußgängerin. Die Fußgängerin wurde vom Fahrzeugheck der PKW Fahrerin erfasst und fiel zu Boden. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu, die in einem Rettungswagen erstbehandelt wurden. Im Anschluss ist sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gefahren worden

