Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kontrolle eines zu lauten PKW

Neuwied (ots)

Neuwied - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle fällt am 23.06.2021 in Neuwied in der Museumstraße gegen 18:45 ein PKW mit deutlich zu lautem Motorengeräusch auf. Bei der Kontrolle wird auch eine nicht zulässige Veränderung der Motorhaube festgestellt, da in die Motorhaube selbstständig Löcher geflext wurden, um die Luftzufuhr zu verbessern. Die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs war somit erloschen, die Kennzeichenschilder wurden sichergestellt und der Zulassungsstelle übersandt. Den 18 jährigen Fahrer erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell