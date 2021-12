Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Einbruch in Bäckerei - Täter hebelten Fenster auf

Selm (ots)

Den kurzen Zeitraum zwischen 18.55 Uhr und 19.10 Uhr nutzten Unbekannte, um am Donnerstagabend (02.12.2021) in eine Bäckerei an der Hauptstraße einzubrechen.

Sie hebelten ein Fenster im rückwärtigen Bereich der Backstube auf und gelangten von hier in die weiteren Räume der Bäckerei. Die Täter brachten die Registrierkasse aus dem von der Straße einsehbaren Verkaufsraum in das Büro des Geschäftes, welches sie durchsuchten.

Nach ersten Feststellungen dürften die Täter durch die Rückkehr des Inhabers gestört worden und vom Tatort geflüchtet sein. Die Kasse konnte in der Kürze der Zeit nicht geöffnet werden und es lag diverses Münzgeld im Büro verteilt.

Angaben über die mögliche Beute liegen noch nicht vor.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Werne unter der Rufnummer 02389 921 3420 oder 921 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell