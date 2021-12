Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Einbruch in Restaurant - Täter entwendeten Sparkasten

Unna (ots)

Unbekannte Täter hebelten in der Nacht zu Donnerstag (02.12.2021) ein Fenster zu einem griechischen Restaurant an der Massener Straße auf. Sie stiegen in das Objekt ein und durchsuchtes es.

Sie entwendeten ein Laptop sowie Bargeld aus dem Thekenbereich.

Im hinteren Bereich des Gastraumes entfernten sie einen Sparkasten von der Wand und entwendeten ihn.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

