Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unfallflucht auf dem Rentmeisterskamp

AhausAhaus (ots)

Circa 2.000 Euro Sachschaden hat ein unbekannter Fahrzeugführer in Ahaus an einem schwarzen Renault Megane angerichtet. Zu dem Ereignis kam es auf dem Rentmeisterskamp zwischen Montag, 13.00 Uhr, und Dienstag, 14.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

