Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Falsche Polizeibeamten

Andernach (ots)

Am 05.10.2021, wurde eine 85- jährige Dame Opfer eines s.g. Trickbetruges durch den Anruf von falschen Polizeibeamten. Die Geschädigte händigte gegen 14:15 Uhr, in dem Bereich Theodor-Heuss-Ring, Kreuzung St. Amandstraße in Andernach, kurz vor der Brücke über die B9, einer weiblichen Person Bargeld und Schmuck aus. Die Polizei bittet Zeugen, die an der o.g. Uhrzeit in diesem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 02632- 921-0 zu melden.

