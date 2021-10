Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Unfall mit Verletzten

Fachbach-Oberau (ots)

Am Montag, dem 04.10.2021 kam es um kurz vor 08:00 Uhr zu einen Auffahrunfall aufgrund eines Abbiegevorgangs auf der B260 in Höhe der Ortschaft Fachbach-Oberau. Bei dem Unfall überschlug sich ein Fahrzeug. Die Insassen beider Fahrzeuge wurden verletzt und kamen in verschiedene Krankenhäuser.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell