Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Korrekturmeldung Bergkamen - Verkehrsunfall mit Personenschaden - 1 Person nach Frontalzusammenstoß tödlich verletzt, 3 weitere teilweise schwer verletzt

Bergkamen (ots)

In der ursprünglichen Meldung hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen. Nicht ein VW Scirocco ist die Fritz-Husemann-Straße in Bergkamen in Fahrtrichtung Bergkamen-Oberaden gefahren und wollte nach links in die August-Bebel-Straße einbiegen, sondern ein Ford Fiesta. Und bei dem entgegenkommenden Fahrzeug handelte es sich dann um den VW Scirocco, und nicht, wie in der Meldung geschrieben, um den Ford Fiesta.

