POL-UN: Kamen - Betrunken und ohne Führerschein verunfallt

Kamen (ots)

Am 05.12.2021 (So.), gegen 00:50 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Kamener mit einem Pkw die Schimmelstraße in Kamen in nordöstliche Richtung. Kurz vor dem Weizenweg kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und fuhr in ein Gebüsch. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer alkoholisiert war und zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Er wurde zur Polizeiwache Kamen verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Es entstand Sachschaden.

