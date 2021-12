Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Schwerpunktkontrolle "Alkohol und Drogen"

Sieben Blutproben nach Fahrten unter Drogeneinfluss

Kranenburg (ots)

Eine Schwerpunktkontrolle führte die Polizei in Zusammenarbeit mit dem Zoll am letzten Donnerstag (9. Dezember 2021) zwischen 16.00 Uhr und 00.00 Uhr am sogenannten Tennisschläger (B 9 / B 504) in Kranenburg durch. Das Hauptaugenmerk legten die Beamten auf Alkohol- und Drogenmissbrauch am Steuer. Der Verkehrsdienst der Polizei Kleve wurde dabei vor Ort von der Bundespolizei, dem Zoll sowie einem Arzt unterstützt.

Die Einsatzkräfte stellten fest, dass sieben Kraftfahrzeugführer unter Drogeneinfluss fuhren und ein Fahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Weiterhin fanden die eingesetzten Kräfte in sechs Fällen Betäubungsmittel im Fahrzeug und einen Personalausweis, bei dem geprüft wird, ob er aus einem Diebstahl stammt. Der Arzt aus Geldern unterstützte die Polizei durch die Entnahme von Blutproben. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Die Schwerpunktkontrollen erhöhen die Verkehrssicherheit und werden kreisweit an unterschiedlichen Stellen durchgeführt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell