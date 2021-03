Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Dreister Tankbetrug

Gronau (ots)

Am Montag, dem 22.03.2021, betrat ein noch unbekannter Mann gegen 15.00 Uhr ein Tankstellengelände an der Ochtruper Straße (Aldi), betankte einen größeren gelben Kanister und entfernte sich zu Fuß über den Parkplatz, ohne bezahlt zu haben. Der Täter war mit einer blaue Jeanshose, schwarzen Schuhen, eine dunklen Basecap und einer bräunliche Jacke bekleidet. Er trug einen blauen medizinischen Mund-Nasen-Schutz. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

