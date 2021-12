Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Unfallflucht

Zeugen nach Spiegelunfall gesucht

Emmerich (ots)

Den linken Außenspiegel eines VW Golf hat ein unbekannter Autofahrer am Freitag (10. Dezember 2021) zwischen 03:45 und 19:00 Uhr auf der Hegiusstraße beschädigt. Der Wagen war dort am Fahrbahnrand abgestellt. Offenbar hat der Verursacher den Spiegel beim Vorbeifahren in Richtung Speelberger Straße touchiert, dann aber seinen Weg fortgesetzt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei Emmerich erbittet daher Zeugenhinweise unter 02822 7830. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell