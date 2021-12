Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Geparkter PKW bei Wendemanöver beschädigt

Unfallflucht

Rees (ots)

Am Samstag (11.12.2021) kam es auf der Niederstraße zu einer Verkehrsunfallflucht.

Der Besitzer eines Skoda Fabia hatte seinen Wagen gegen 13:00 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Niederstraße in Fahrtrichtung Schulstraße auf Höhe der Hausnummer 7 geparkt. Gegen 14:30 Uhr entdeckten Anwohner einen frischen Streifschaden am Fahrzeug und informierten die Besitzer.

Nach ersten Erkenntnissen hatte vermutlich ein Fahrzeug in der Einfahrt unmittelbar vor dem geparkten Skoda gewendet und dabei den geparkten Wagen beschädigt.

Der Unfallverursacher flüchtete im Anschluss, ohne den verursachten Schaden zu melden.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell