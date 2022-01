Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Täter scheiterten bei Einbruch -#polsiwi

Siegen (ots)

Ein oder mehrere Täter versuchten am gestrigen Donnerstagabend (06.01.2022, 16:30 - 20:05 Uhr) in ein Einfamilienhaus in der Dr.- Ernst-Straße einzudringen.

Als die Besitzer nach Hause kamen, stellten sie rund um das gesamte Haus diverse Hebel- und Aufbruchspuren an Fenstern und Türen fest. Offenbar gelang es den Tätern jedoch nicht, sich Zutritt zu der Wohnung zu verschaffen. Lediglich die Tür zu einem Wintergarten konnte geöffnet werden. Auch wenn nach bisherigen Erkenntnissen nichts aus dem Wintergarten entwendet wurde, entstand ein hoher Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Das Kriminalkommissariat 5 hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell