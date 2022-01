Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Taxifahrer entwaffnet Fahrgast #polsiwi

Netphen (ots)

Mit diesem Ausgang hatte der 50-jährige Mann sicherlich nicht gerechnet, als er in der Nacht von Samstag auf Sonntag (09.01.2022), gegen 00:45 Uhr, ein Taxi in die Obere Industriestraße nach Netphen gerufen hat. Der 50-Jährige war der Meinung, dass der Taxifahrer hätte eine Flasche Wodka mitbringen sollen. Nach einem kurzen Wortgefecht und der Aufforderung des 35-jährigen Taxifahrers, dass der Mann das Taxi verlassen solle, zog dieser eine Pistole und richtete sie auf den Taxifahrer, um dem Wunsch nach der Falsche Wodka Nachdruck zu verleihen. Der Mann stieg aus, ebenso der Taxifahrer. Noch bevor der 50-Jährige die Waffe wieder wegstecken konnte, hatte der Taxifahrer ihn entwaffnet, die Pistole in ihre Einzelteile zerlegt und die Polizei hinzugerufen. Wie sich im Nachgang herausstellte, handelte es sich bei der Pistole um eine Schreckschusswaffe. Der 50-jährige, alkoholisierte Störenfried verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Bedrohung. Das Kreuztaler Kriminalkommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

