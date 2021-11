Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Beim Spurwechsel gerammt

A 61/Gemarkung Rümmeslheim (ots)

Eine 70-jährige PKW-Fahrerin und ein 21-jähriger PKW-Fahrer befuhren am 4.11.2021 gegen 13 Uhr die A 61 in Richtung Koblenz. Im Baustellenbereich ab der Anschlussstelle Waldlaubersheim wollte die 70-Jährige von der linken auf die rechte Fahrspur zu wechseln. Hierbei übersah sie offenbar den neben sich fahrenden 21-Jährigen. Die beiden PKW berührten sich und es kam zum Unfall. Beide Insassen bleiben dabei unverletzt, es entstand lediglich Sachschaden in einer geschätzten Höhe von insgesamt 2500 Euro. Beide Fahrzeuge waren weiter fahrbereit, so dass die 70-Jährige und der 21-Jährige nach der Unfallaufnahme ihre Fahrt fortsetzen konnten.

