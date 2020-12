Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ein Verletzter nach Brand einer Gartenlaube

Hamm-HerringenHamm-Herringen (ots)

Am Freitag, 04. Dezember 2020, wurde bei dem Brand einer Gartenlaube an der Lange Straße ein 50-jähriger Mann aus Hamm verletzt. Gegen 22.55 Uhr rückten die alarmierten Kräfte der Feuerwehr wie auch der Polizei zu dem gemeldeten Brand auf dem Grundstück des dortigen Mehrfamilienhauses aus. Die Feuerwehr löschte die Flammen schnell ab, aber die Gartenlaube wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Der 50-jährige Bewohner des Hauses zog sich bei eigenständigen Löschversuchen eine Rauchgasvergiftung zu. Er wurde zur stationären Behandlung durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 3000 Euro. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort und übernahm Ermittlungen bezüglich der Brandursache. (as)

