Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Pkw verliert Anhänger

Ludwigsburg (ots)

Ein 53-Jähriger verlor am Donnerstag gegen 18:50 Uhr im Einmündungsbereich der Schwieberdinger Straße und der Steinbeisstraße in Ludwigsburg den Anhänger seines Pkw. Der Mann fuhr mit seinem Audi von der Steinbeisstraße nach links in die Schwieberdinger Straße, nachdem er an der dortigen Ampel gewartet hatte. Anschließend beschleunigte er den Pkw und wollte Richtung Ortsausgang fahren. Dabei löste sich der Anhänger, der vermutlich nicht richtig in der Anhängerkupplung eingerastet war. Dabei riss die Sicherungsleine und die Kippeinrichtung des Hängers löste aus ungeklärter Ursache aus. Etwa die Hälfte der geladenen 1,4 Tonnen Betonsteine fiel dabei herunter und kam mit dem Anhänger auf dem Seitenstreifen zum Liegen. Der Sachschaden am Anhänger wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Dieser musste abgeschleppt werden. Die Ladung konnte der 53-Jährige selbst abtransportieren.

