Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: B 295

Renningen: Lkw streift zwei Brücken

Ludwigsburg (ots)

Der 45-jährige Fahrer eines Tiefladers hat am Freitag in Renningen einen Schaufelbagger geladen. Auf der anschließenden Fahrt über die B 295 in Richtung Weil der Stadt achtete er nicht auf die Durchfahrtshöhen und blieb gegen 09:00 Uhr zunächst an der Brücke kurz nach der Einmündung Leonberger Straße und dann an der folgenden Grünbrücke hängen. Dabei riss ein Hydraulikschlauch ab und Hydrauliköl ergoss sich über die Fahrbahn ins angrenzende Erdreich. Das verunreinigte Erdreich und die verschmutzte Fahrbahn müssen gereinigt und der Schaden an der Hydraulikleitung des Baggers vor Ort repariert werden. Diese Arbeiten dauern aktuell (14:15 Uhr) noch an. Die B 295 ist auf Höhe Renningen dazu in beiden Richtungen gesperrt. Auf den überlasteten Ausweichstrecken kommt es zu erheblichen Behinderungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell