Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Unfall auf Höhe der Autobahnanschlussstelle Leonberg-West

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 22:00 Uhr auf Höhe der Autobahnanschlussstelle Leonberg-West im Kreuzungsbereich der Brennerstraße und der Bundesstraße 295 zu einem Unfall. Ein 27-jähriger VW-Fahrer befuhr die Brennerstraße in Fahrtrichtung der Anschlussstelle Leonberg-West. Eine 21-jährige Citroën-Fahrerin, die drei Mitfahrer an Bord hatte, war auf der B 295 unterwegs und wollte nach links in die Brennerstraße abbiegen. Im Kreuzungsbereich der beiden Straßen kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Die Kreuzung wird über eine Ampelschaltung geregelt. Die Unfallursache ist bislang unklar, da die Beteiligten angaben, jeweils bei "grün" gefahren zu sein. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.800 Euro. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, bittet Zeugen, die Beobachtungen zu dem Unfall gemacht haben, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell