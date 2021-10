Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hemmingen: Unklare Unfallursache im Kreisverkehr

Ludwigsburg (ots)

In einem Kreisverkehr in Hemmingen, in den die Saarstraße, die Schlosshaldenstraße und die Münchinger Straße münden, kam es am Donnerstag gegen 16.10 Uhr zu einem Unfall zwischen einem PKW und einem Leichtkraftrad mit einem Gesamtsachschaden von circa 2.500 Euro. Der Fahrer des Leichtkraftrads wurde hierbei leicht verletzt. Da der 57-jährige Leichtkraftradfahrer und der 76-jährige Hyundai-Lenker widersprüchliche Angaben machen, sucht das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, nach Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell