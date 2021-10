Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Mercedes macht sich selbstständig

Ludwigsburg (ots)

Ein 44-jähriger Mercedes-Fahrer vergaß wohl am Donnerstag auf einem Parkplatz in der Fichtestraße in Leonberg die Handbremse seines PKW ordnungsgemäß anzuziehen. Nachdem er den Wagen verlassen hatte, machte sich der Mercedes gegen 12.00 Uhr selbstständig und touchierte einen geparkten Peugeot. In der Folge stieß er noch gegen einen ebenfalls geparkten Opel, welcher durch die Wucht des Aufpralls auf einen anderen Mercedes geschoben wurde. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 13.000 Euro. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich keine Persoenn in den Fahrzeugen.

