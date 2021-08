Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh-Liesborn - betrunken in Graben gefahren

Warendorf (ots)

Am Samstag, 14.08.2021, gegen 15:00 Uhr, meldete ein Radfahrer, der auf der Herzfelder Straße (K14) bei Liesborn unterwegs war, der Polizei einen dunklen VW-Caddy, der ihm gefährlich nahe gekommen war. Die Fahrerin hatte der Mann angesprochen und von ihr eine schwer verständliche Antwort erhalten. Noch während des Telefonats kehrte die Frau zurück, überfuhr einen Leitpfosten und ein Straßenschild und geriet dann in den Straßengraben nahe der Einmündung Am Hermisholz. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass die Frau deutlich alkoholisiert war. Sie ordneten eine Blutprobe an. Einen Führerschein konnte die 45-jähige Frau aus Liesborn nicht vorweisen, da sie nie eine Fahrerlaubnis erworben hatte. Wie sie an den Pkw gelangte, wird noch zu klären sein. Bei dem Unfall blieben sie und ihr 59-jähriger Beifahrer aus Liesborn unverletzt. Der entstandene Sachschaden ist vergleichsweise gering.

