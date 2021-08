Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum/Recklinghausen - die Polizei sucht weiterhin einen vermissten 18-Jährigen

Warendorf (ots)

Der vermisste Beckumer stieg am 11.08.2021, gegen 19:00 an einer Raststätte der A42 bei Castrop-Rauxel aus dem Auto seiner Eltern aus und entfernte sich fußläufig in westliche Richtung und hat sich seither noch nicht wieder gemeldet. Wer hat den Vermissten gesehen oder kann Hinweise auf seinen aktuellen Aufenthaltsort geben?

https://polizei.nrw/fahndungen/vermisste/recklinghausen-vermisste-person

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell