Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf Verkehrsunfall mit Verletztem

Warendorf (ots)

Am 14.08.2021, gegen 07:20 Uhr, befuhr ein 64- jähriger Pkw- Fahrer die Straße Am Springbernbaum in Warendorf und bog nach links in die Justus- Möser- Straße ab. Beim Abbiegevorgang schnitt er den Kreuzungsbereich soweit, dass er einen 59- jährigen Fahrradfahrer aus Warendorf in der Justus- Möser- Straße touchierte. Der Fahrradfahrer stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 400 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei dem Pkw- Fahrer Atemalkohol festgestellt werden. Ihm wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell