POL-WAF: Oelde-Lette. Einbruch durch Gartentür

Warendorf (ots)

Am Donnerstag (12.08.2021, 20.40 Uhr) ist eine unbekannte Frau in eine Wohnung in Oelde-Lette eingebrochen.

Die Täterin ist gegen 20.40 Uhr durch eine Gartentür in die Wohnung an der Hauptstraße gelangt. Hier durchsuchte sie Schränke und Schubladen. Als die 80 und 87 Jahre alten Bewohner Bewegungen in der Wohnung wahrnahmen, schaute der 80-Jährige nach. Als er die Frau in seinem Wohnzimmer sah, flüchtete diese sofort durch die Gartentür in unbekannte Richtung.

Die Einbrecherin wird wie folgt beschrieben: circa 20 bis 25 Jahre alt, trug ein orangenes Oberteil und eine schwarze Hose. Sie hatte dunkle glatte Haare.

Wer kann Hinweise zu der Täterin geben oder hat den Einbruch beobachtet? Melden Sie sich bei der Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

