POL-WAF: Ahlen. Radfahrerin stürzt und wird schwer verletzt

Am Donnerstag, den 12.08.2021, gegen 22.40 Uhr, fuhr eine 22- jährige Mountainbikefahrerin aus Ahlen in Begleitung einer 21-jährigen Radfahrerin aus Ahlen auf dem Wirtschaftsweg Hammer Straße aus Richtung Eixtenbrede/Im Westholt kommend in Richtung Ahlen. Die 22-Jährige geriet mit ihrem Rad von der Straße auf den Grünstreifen, verlor die Kontrolle über das Mountainbike und stürzte. Sie verletze sich schwer, Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Am Fahrrad entstand nach ersten Ermittlungen kein Sachschaden.

