Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Brandmeldung in einem Wohnhaus

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, den 12.08.2021, gegen 20.24 Uhr, rückten die Feuerwehr und Polizei in Ahlen zur Stettiner Straße aus. Dort wurde ein Wohnhausbrand gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass in einer Wohnung des Hauses Essen auf dem Herd anbrannte und eine größere Rauchentwicklung verursachte. Die Feuerwehr bekämpfte die Rauchentwicklung in der Küche und lüftete die Wohnung. Personen- oder Gebäudeschaden entstand nicht.

