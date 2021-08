Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Zusammenstoß zwischen Auto und Pedelec

Warendorf (ots)

Eine 77-Jährige aus Neubeckum war in ihrem Auto auf der Ennigerloher Straße Richtung Ennigerloh unterwegs. An einer Kreuzung bog sie nach links in die Ennigerstraße ab. Hier stieß sie mit dem 79-jährigen Pedelecfahrer aus Ennigerloh zusammen. Dieser fuhr Richtung Ennigerloh. Trotz einer Bremsung der Autofahrerin, stieß sie mit dem Radfahrer zusammen. Dieser verletzte sich leicht.

Die Besatzung eines Rettungswagens brachte ihn in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell