Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Pedelecfahrer bei Begegnung mit Auto leicht verletzt

Warendorf (ots)

Bei einer Begegnung mit einem Auto, ist Mittwochabend (11.08.2021, 19.10 Uhr) ein 68-jähriger Pedelecfahrer in Ahlen leicht verletzt worden.

Eine 70-jährige Ahlenerin war in ihrem Auto auf der Daimler Straße aus Richtung Vorhelmer Weg kommend unterwegs. An der Einmündung Maybachstraße hielt sie an einem Stop-Schild an. Als sie wieder anfuhr, kam von rechts der Ahlener angefahren. Dieser versuchte noch auszuweichen, verlor dadurch die Kontrolle über sein Rad und stürzte.

Rettungskräfte brachten ihn mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell