Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Drogensünder müssen ihre Fahrt beenden

A 61/ Armsheim, Gau-bickelheim (ots)

Während einer allgemeinen Verkehrskontrolle mit einem 21-jährigen Fahrer eines PKW am 27.10.2021 gegen 17:15 Uhr auf dem Parkplatz Menhir an der A61 bei Armsheim stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim Hinweise auf Drogeneinfluss fest. Eine kleinere Menge an Drogen fanden die Beamten in seinem PKW auch. Der Mann musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Einen 27-jährigen PKW-Fahrer kontrollierte eine Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 27.10.2021 gegen 21:25 Uhr am Mitfahrerparkplatz Gau-Bickelheim an der L 400, weil seine Kennzeichenbeleuchtung defekt war. Auch hier ergaben sich Anzeichen darauf, dass der Mann unter Drogeneinfluss steht. Der 27-Jährige räumte auch ein, am Vormittag einen Joint geraucht zu haben. Auch er musste zur Blutentnahme mit zur Dienststelle.

In beiden Fällen drohen den Fahrern ein Bußgeld von mindestens 500 Euro, ein Fahrverbot sowie eine Strafanzeige wegen einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell