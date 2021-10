Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Berauscht geradeaus in die Böschung

A 61, Albig (ots)

Beim Versuch am Autobahnkreuz Alzey die Überleitung von der A 61 auf die A 63 Richtung Mainz zu nehmen, kam ein 21-jähriger PKW-Fahrer am 24.10.2021 gegen 05:50 Uhr von der Fahrbahn ab. Er fuhr in der Rechtskurve geradeaus in die Böschung und blieb im Gestrüpp stecken. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte durch die eingesetzten Beamten der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim sowohl beim Fahrer als auch beim 18-jährigen Beifahrer Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest bei dem 21-Jährigen ergab fast 1,3 Promille. Die Beamten fanden im PKW des jungen Mannes neben alkoholischen Getränken auch noch eine größere Menge Betäubungsmittel. Diese wurden sichergestellt. Da der Verdacht bestand, dass der 21-Jährige den PKW unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln verursacht hat, musste er mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde einbehalten. Der junge Mann muss nun mit gleich mehreren Strafanzeigen, dem Verlust der Fahrerlaubnis und einer Geldstrafe rechnen. Die beiden jungen Männer blieben bei dem Unfall unverletzt. Der beschädigte PKW wurde abgeschleppt. Der Sachschaden dürfte bei ca. 2000 Euro liegen.

