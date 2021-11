Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss

A 63/Kirchheimbolanden (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle auf dem Mitfahrerparkplatz Kirchheimbolanden an der A 63 stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim bei einem PKW-Fahrer Drogeneinfluss fest. Die Beamten überprüften den 26-Jährigen am 4.11.2021 gegen 11:30 Uhr. Da sich bei der Kontrolle Anzeichen auf Drogeneinfluss zeigten, wurde ein Vortest durchgeführt, der positiv verlief. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und er musste mit zur Blutentnahme. Ihm droht nun mindestens ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, ein Fahrverbot sowie ein Strafverfahren.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell