Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0247 --Autofahrerin flüchtet nach Verkehrsunfall--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Osterholz, OT Tenever, Wormser Straße Zeit: 02.04.21, 00.30 Uhr

Eine 20 Jahre alte Frau überschlug sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Tenever mit dem Auto und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Die alkoholisierte Bremerin verletzte sich auf der Flucht und musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden.

Die 20-Jährige war dem Kia ihrer Mutter unterwegs, verlor in der Wormser Straße offenbar die Kontrolle über das Fahrzeug und beschädigte dabei drei geparkte Autos. Der Pkw überschlug sich, blieb auf der Seite liegen und die Fahrerin flüchtete. Als wenig später Polizisten die Frau entdeckten, wollte sie weglaufen, stürzte dabei aber und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte die 20-Jährige in ein Krankenhaus. Sie hatte einem Atemalkoholwert von 1 Promille, ihr Führerschein und das Auto wurden sichergestellt. Da sich bei der Unfallaufnahme immer mehr Gaffer versammelten und es auch zu Eierwürfen in Richtung der Streifenwagen kam, wurden zusätzliche Einsatzkräfte herangezogen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell