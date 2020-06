Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Einbruch in Autohaus

Sprockhövel (ots)

Am 12.06. gegen 02:15 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in die Ausstellungsräume eines Autohauses am Eichenhofer Weg ein. Bei dem Versuch Autoreifen zu entwenden wurden sie durch die Alarmauslösung gestört, sodass sie die Örtlichkeit ohne ihre Beute verließen.

